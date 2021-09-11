Balıkesir'de polis 33 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 33 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri tarfından çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 19 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan uygulamada ise 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şahıs adli kontrol kararı ile diğer 15 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,30 gram metamfetamin, 6,10 gram sentetik kannabinoid, 30,68 gram esrar, 45 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat el geçirildi. - BALIKESİR