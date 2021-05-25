Balıkesir'de polis 27 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri ile genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli şahsı göz altına alırken, çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri ile genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli şahsı göz altına alırken, çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı göz altına aldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 24/05/2021 tarihinde yapılan 10 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde 14 şüpheli şahıs yakalarken, 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve 2 şahıs adli kontrol kararıyla, 11 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 11,38 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 75 adet sentetik ecza hap, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Gönen, Manyas ve Susurluk İlçelerinde 24.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 13 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 29 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı