Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

26.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:21

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 23 kişiyi Gönen, Manyas, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ilçesi ve İl merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 23 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA