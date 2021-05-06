Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı
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Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin yaptıkları huzur operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin yaptıkları huzur operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı. Asayiş uygulamalarında gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla şehir merkezi, Ayvalık, Bandırma, ve Edremit İlçelerinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda; çeşitli marka ruhsatsız 3 adet tüfek ve tüfeklere ait 12 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 8 ayrı çalışmada; Kent Merkezi, Bandırma ve Erdek İlçelerinde 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, 11 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 61,71 gram metamfetamin, 312 adet sentetik ecza hap, 40,50 gram skunk maddesi, 0,55 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 20 şahsı gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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