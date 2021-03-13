Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

13.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:17
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi ve Susurluk İlçelerinde 12.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 3 adet Kurusıkı tabanca, 1 adet marka 7,65 mm çaplı ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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