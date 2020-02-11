Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

11.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Gömeç, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ilçesinde ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA