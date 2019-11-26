Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı

26.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56

Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 197 kilogram açık tütün, 30 bin adet boş makaron, 77 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA