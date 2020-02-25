Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.

25.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:15
Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 19 kişiyi Gönen, Erdek, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ilçesi ve İl merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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