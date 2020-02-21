Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.

21.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:03
Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde yaptığı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 19 kişiyi , Ayvalık, Burhaniye, Havran, Sındırgı, Gönen, Susurluk ilçesi ve Balıkesir Merkezde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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