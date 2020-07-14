Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaldı.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde 54 ekip ve 155 personelin katılımıyla 63 ikamette yapılan, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda ; 72 kişi sorgulanırken 18 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 4 ayrı çalışmada 4 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinince yapılan aramalarda, 1.56 gram esrar, 1.26 gr metamfetamin, 0.17 gr sentetik kannobinoid(bonzai)maddesi ve 6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA