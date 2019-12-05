Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı

05.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:24

Balıkesir polisi il ve ilçeler genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 18 kişiden Erdek ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 5, Gömeç ilçesinde 1, Ayvalık ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 2 ve Balıkesir İl Merkezinde 6 olmak üzere yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 18 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA