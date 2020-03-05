Balıkesir'de polis 17 kişiyi yakaladı
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Balıkesir'de polis 17 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

05.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:01
Balıkesir'de polis 17 kişiyi yakaladı

polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 17 kişiyi Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Sındırgı ilçesi ve Balıkesir il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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