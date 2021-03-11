Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

11.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:25
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 16 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 16 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi,Burhaniye, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 10.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 21 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 18 adet kartuş, 6 adet kurusıkı, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 14 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 4 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Meghan Markle
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Prens Harry
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:27:17. #1.15#
title