Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı

21.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:21

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 15 kişiden, Erdek ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 2, Edremit ilçesinde 4, Dursunbey ilçesinde 1, Ayvalık ilçesinde 3, Bigadiç ilçesinde 1, Susurluk ilçesinde 1 ve Balıkesir İl merkezinde 2 kişi olmak üzere 15 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA