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Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı
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Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 13 aranan kişiyi yakaladı
08.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:30

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik İl genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir il merkezinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan, kesinleşmiş cezası bulunan 1 ve basit yaralama suçundan aranan 4 kişiyi, Burhaniye İlçesinde; Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 kişi ve kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmak suçundan aranan 1 kişiyi, Edremit İlçesinde; silahla tehdit suçundan aranan 1 şahıs, bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs ve hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere aranan 3 şahıs ve Dursunbey İlçesinde; basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs,olmak üzere toplam 13 aranan şahıs yakalandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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