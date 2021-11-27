Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı - Haberler
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Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı

Balıkesir'de sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir'de PKK/KCK - PYD/YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapma suçundan, düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 17 adet 7.65 mm, 20 adet 9 mm, 16 adet 9,65 mm dolu fişeğe el konuldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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