Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.

Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yargılandığı Mardin'de "PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan er A.E, askerliğini yaptığı Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Muhabere Bölük Komutanlığında yakalandı.

A.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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