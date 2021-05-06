Balıkesir'de patlamada kullanılamaz hale gelen lokanta binasını Karesi Belediyesi yapacak
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Balıkesir'de patlamada kullanılamaz hale gelen lokanta binasını Karesi Belediyesi yapacak

Balıkesir'de patlamada kullanılamaz hale gelen lokanta binasını Karesi Belediyesi yapacak
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada kullanılamaz hale gelen iş yerinin yapımını Karesi Belediyesi üstlendi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada kullanılamaz hale gelen iş yerinin yapımını Karesi Belediyesi üstlendi.

Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu 1 Mayıs'ta meydana gelen patlamada zarar gören 30 iş yerindeki onarım çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek KÜÇÜKSAN Başkanı Ahmet Sakbaş, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Kahveciler, Gazinocular ve Benzeri Esnaf Odası Başkanı Bülent Bilir'den bilgi aldı.

Orkan, esnafın yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Oda ve dernek başkanlarıyla toplantı yaptıklarını bildiren Orkan, iş yerinin betonarme yapısını yaparak teslim edeceklerini kaydetti.

Olayda yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu aktaran Orkan, "Biz birlikte oldukça aşamayacağımız zorluk yoktur." ifadesini kullandı.

Esnaf odaları başkanları ile lokanta ve kahvehane esnafı da desteklerinden dolayı Orkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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