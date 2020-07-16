Balıkesir'de parkta bulunan cüzdan ve çanta sahiplerine teslim edildi Balıkesir'de bir parkta Altıeylül Belediyesinde çalışan temizlik işçileri ve zabıtaların bulduğu içinde para ve kredi kartları olan cüzdan ile çanta sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de bir parkta Altıeylül Belediyesinde çalışan temizlik işçileri ve zabıtaların bulduğu içinde para ve kredi kartları olan cüzdan ile çanta sahiplerine teslim edildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından parkta temizlik sırasında içinde para, kartlar ve kimlik olan erkek cüzdanı bulundu. Aynı gün zabıta ekipleri parklarda denetim yaparken içinde bir miktar para ve kartların olduğu çanta gördü.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çanta ve cüzdanı sahiplerine ulaştırdı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu örnek davranış Altıeylül'ün ve Balıkesir'in yaşanabilir güvenli bir şehir olduğunu gösteriyor. Böyle güvenilir kişilerle çalışmak da bizi memnun ediyor. Tüm personelimiz buldukları emanetleri sahiplerine ulaştırma konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştıkları yerlerde daha önce de para, cüzdan, telefon gibi eşyalar buldukları belirten Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Bu bizim insanlık görevimizdi, bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Parklarımızda bulduğumuz çanta ve cüzdanı içlerindeki kimliklerden sahiplerine ulaşarak kendilerine teslim ettik." bilgisini verdi.

Çanta ile cüzdanın sahipleri E.G. ve E.Ö. ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA