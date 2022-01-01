Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı - Haberler
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Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı

Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır yapılamayan cami buluşmaları başladı.

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır yapılamayan cami buluşmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelinde başlattığı cami buluşması Burhaniye de büyük ilgi görürken, katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Burhaniye merkez Kocacami'de sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, hep birlikte namaz kılarken, dualar etti. İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, katılan vatandaşlara teşekkür ederken, buluşmaların her hafta tekrarlanacağını söyledi. Cami çıkışında da din görevlileri tarafından çorba ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı

Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı

Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı

Balıkesir'de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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