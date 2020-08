Balıkesir'de pandemi konusunda kısıtlamalar getirildi - Balıkesir'de pandemi konusunda kısıtlamalar getirildi Vali Şıldak pandemi sürecinde alınan kararları açıkladı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konovirüs mücadelesi kapsamında yapılan çalışmalar ve içinde bulunulan aşama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

- Balıkesir'de pandemi konusunda kısıtlamalar getirildi

Vali Şıldak pandemi sürecinde alınan kararları açıkladı

BALIKESİR - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konovirüs mücadelesi kapsamında yapılan çalışmalar ve içinde bulunulan aşama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Hasan Onur koronavirüsle mücadele kapsamında düğün, cenaze, taziye ve 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren konularda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Vali Şıldak düğün merasimlerinin 3 saatle sınırlandırılarak düğünlerde müzik yayınlarının saat 23'e son bulacağını ifade ederek 65 yaş üstü vatandaşların da düğünlere ve Pazar yerlerine gitmemeleri konusunda bazı kararlar aldıklarını duyurdu.

"Pandeminin en başından beri koordinasyonu başarıyla sürdürüyoruz"

Vali Hasan Şıldak düzenlediği basın toplantısında ilk olarak pandemi sürecini değerlendirerek, "Bilindiği gibi bütün dünyayı etkileyen ve ülkemizde de görmeye devam ettiğimiz koronavirüs salgını topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, onun talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulumuzun genele koordinasyonu altında ilgili bakanlıklarımızın talimatları çerçevesinde biz de ilimizde en başından itibaren bu mücadeleyi bütün kurumlarımızın katılımıyla, üst düzey bir iş birliği ve koordinasyon kapsamında başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu aşamada da içinde bulunduğumuz durumu görüşmek, vaka sayılarını, ilimizdeki gidişatı, alınan tedbirlerin sonuçlarını, uygulamaları değerlendirmek üzere Pandemi Koordinasyon Kurulumuz topladık. Devamında da hemen İl Hıfzıssıhha kurulunu toplayarak hem bazı kararlar aldık hem de genel bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Zaten ilimizde Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulan filiyasyon takip sistemi her gün istisnasız toplantılarını yapmak suretiyle sürece takip etmekte" diye konuştu.

"Son 2-3 haftada vaka sayıları arttı"

Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de vaka sayılarında artışın yaşandığına dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, "Genel bir durum değerlendirmesi yapacak olursak; ilimizde 2-3 hafta öncesi döneme göre vaka sayılarında ülkemiz genelinde olduğu gibi bir artış söz konusu. Aynı şekilde yoğun bakım hasta sayılarında da bir artıştan söz edebiliriz. Ancak ilimizin genel olarak bu sayılar, uygulanan tedbirler, tedbirlerin sonuçları bakımından genel bir değerlendirme yapıldığında ise kesinlikle bir panik ya da çok kötü tablonun ortada olmadığını da ben memnuniyetle söylemek istiyorum. Elbette ki geçmiş günlere ve haftalara göre bir artış söz konusu. Fakat bunun sebeplerini de biliyoruz. İlimiz çok yoğun bir hareketlilik yaşamakta. Bilhassa yaz ayları itibariyle yazlıkçı turizminin en yoğun olduğu illerden bir birisi olması hasebiyle il nüfusunun çok değişken ve hareketli olması, yoğunluğunun artması elbette ki bunun bazı sonuçları oluyor. Fakat biz bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Şu an koronavirüs mücadelesi süreci Balıkesir ilimiz genelinde kontrollü bir şekilde devam ettirilmektedir" dedi.

"Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak"

Alınan kararlar doğrultusunda denetimlerin sıklaştırılarak artırılacağı uyarısında bulunan Vali Hasan Şıldak, "Bu itibarla baktığımızda bugünkü toplantıda verileri masaya yatırdığımızda bazı sonuçlar çıkardık. Sonuç itibariyle tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edilmesi, denetimlerin etkili olarak ve sürekli olarak devam ettirilmesi, İçişleri Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde koordinasyonu gerçekleştirilen denetim süreçlerinin çok daha etkili olarak sürdürülmesi ve denetimlerin uyarı, bilgilendirme, bilinçlendirme, rehberlik temelinde yapılması ki şu ana kadar ilimiz genelinde bakanlığımızın talimatları çerçevesinde çok yoğun, sürekli bir denetim süreci izlenmektedir. Şu an itibariyle de bir ya da birden çok işkolunda da bütün ilimizde koordine edilen bir denetim süreci yürütülmelidir. Bu kapsamda da ben bütün kurumlarımıza, alanda olan bütün personelimize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kolluk yöneticilerimiz, Jandarmamız, polisimiz, sağlık personelimiz ve bütün ilgili paydaş kurumlar ellerinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koymak suretiyle fedakar bir çalışma temposu içinde bütün alanda bulunmak suretiyle en görünür şekilde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Vatandaşımıza, işletmelerimize sürekli olarak telkinde bulunup, ikazlar yapıyoruz, bilgilendiriyoruz ve onlardan duyarlılık düzeylerini yükselterek Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan çalışma rehberlerine uygun bir şekilde alınmasını rica ediyoruz. Belirtmek isterim ki bu aşamadan sonra bütün bu iyi niyetli denetim ve rehberlik faaliyetlerine rağmen özellikle işletmeler bazında ısrarlı bir şekilde kurallara uymama, bu konuda direnç gösterme hasıl olduğunda artık ceza uygulaması aşamasına geçiyoruz. Bütün ikazlarımızı defaten yapmamıza rağmen bakacağız, denetim ekiplerimiz, komisyonlarımız süreklilik içinde bu denetimleri sürdürecekler. Aynı işletme aynı hataları yapmaya devam ediyorsa bilinçli olarak bunun da tabi bazı karşılığı, yaptırımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Düğünler 3 saatle sınırlandırıldı"

Düzenledikleri İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında düğünlerle ilgili kararları açıklayan Vali Şıldak, "Bugün aldığımız kararlardan en önemlisi denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesidir. Bunun dışında bazı somut kararlar da aldık. Bilhassa bilindiği üzere bulaş riskinin bu salgında topluluklardan, kalabalıklardan kaynaklandığı göz önüne alındığında biz de ilimizdeki durumu mercek altına aldığımızda düğünler konusunda bazı bazı tedbirler almamız gerektiğini kararlaştırdık. Gerek salonlarda ve şehir ortamlarında gerçekleştirilen düğünler, gerekse kırsal bölgelerimizde sokakta ve mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünleri 3 saatle sınırlandırılması kararını alıyoruz. Mümkün oldukça vatandaşlarımızdan düğünlerin farklı aktiviteleri olan yemek, mevlit gibi etkinlikleri mümkün olduğu sürece kısa, mesafe kuralına uyarak çok daha duyarlı şekilde icra etmelerini istiyoruz. Çünkü düğün ortamlarından dolayı pek çok vakamız gelişti ilimizde. Bunun da bilincinde olarak vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle düğünlere karşı hassas olmalarını, bu ortamlarda dikkatli olmalarını, kesinlikle maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Düğünler konusunda ikinci bir tedbirimiz; bütün düğünlerde müzik çalınmasının saat 23.00'le sınırlandırılmasıdır. Saat 23.00 itibariyle müziğe son verilmesini kararlaştırdık. Ayrıca düğün konvoylarının da mümkün olduğunca az araçla yapılmasını ve araçların içinde yine mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunu karara bağladık" diye konuştu.

"65 ve üstü yaş grubunun pazarlara ve düğünlere katılma sınırı getirildi"

65 yaş ve üzeri yaş grubu için alınan kararları da kamuoyuyla paylaşan Vali Hasan Şıldak, "Bir başka konu başlığımız 65 yaş ve üzeri yaş grubu büyüklerimiz içindir. Malumunuz olduğu üzere salgın sürecinin en başından itibaren devletimizin yaptığı en duyarlı davrandığı uygulamalardan biri büyüklerimizin yani 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının muhafaza edilmesi ve onların bu hastalıktan korunmasına ilişkindir. Bu aşamada içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 65 ve üzeri yaş grupları saat 10.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkabilmektedir. Bu sokağa çıkma uygulaması için herhangi bir saat sınırlaması getirmiyoruz. Sadece düğünler ve Pazar yerelri için sınırlama getiriyoruz. Bu yaş grubumuzun düğünlere ancak birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisi içinde düğünlere katılabilmelerine müsaade edilmesi, bunun dışındaki düğünlere katılmamaları yönünde karar aldık. Bu kararın da özellikle uygulanması konusunda duyarlılık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Pazar yerlerine ilişkin ise; Pazar yerlerinin en yoğun olduğu saatler olan 16.00'dan 20.00'ye kadar o dört saatlik zaman diliminde de pazarlara girmelerine ilişkin bu yaş grubuna kısıtlama getiriyoruz" dedi.

"Çay ocakları ve kahvehanelerde oturma düzeni kontrol edilecek"

Çay ocakları ve kahvehanelerle ilgili kararlar hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Bunun haricinde özellikle dikkat çekmek istediğimiz diğer bir konu çay ocakları ve kahvehanelere ilişkindir. Buralara ilişkin hatırlatmada bulunuyoruz. Herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Fakat işleyişlerinde bu yerlerin faaliyetlerinin çalışma rehberinde Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, bizim de denetimlerde denetim komisyonlarımızın kullandığı denetim formlarında belirlenen hususlar var, uyulması gereken kurallar var. Bu kurallara harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Bu kuralların en önemlisi de oturma düzenine ilişkindin. Bilhassa çay ocaklarındaki oturma düzeninin biz yeterli olmadığı konusunda ilgili odalarımızla da görüşme suretiyle uyarılarımızı yaptık. Denetim ekiplerimiz de her bir denetimde bu uyarılarını tekrarlıyorlar. Şöyle ki; her iki masanın ya da daha küçük sehpa tarzı masalar kullanılmaktadır. Bu masaların arası 1,5 metre, her oturulacak tabure ve sandalye arasında da 60 santimetre olacak şekilde oturma düzeni olması gerekiyor. Eğer sehpanın, masanın 70 santimden daha dar bir çapa sahip olması halinde ise iki masanın birleştirilmek süratiyle çapraz oturma, iki kişinin oturması bir şeklinde bir düzen almaları yönünde bir karar almış bulunuyoruz" diye konuştu,

"Salgın Denetim Merkezlerini hayata geçiriyoruz"

Filiyasyon çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Şıldak, "İlimizde özellikle uygulamaya başladığımız ve bugün de karara dönüştürdüğümüz İçişleri Bakanlığımızın da talimatlandırmış olduğu bir husus var. Bilindiği gibi vakalar çıktıktan sonra sağlık birimlerimiz, kolluk birimlerimizin de desteğiyle çok sıkı bir filiyasyon çalışması yürütüyor. Bu çalışmada bütün temaslıları buluyoruz ve temaslıların evde kalmaları, ikametlerinden çıkmamaları yönünde bir uygulamamız var. Buna biz gözlem altında bulundurma ve izleme faaliyeti diyoruz. Bu faaliyet her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Polisimiz, jandarmamız tarafından da bu evler günde iki kez ziyaret edilerek denetim yapılmaktadır. Şimdi biz yeni bir sistemle mahalle muhtarlarını da bu denetim halkasının içine aldık. Muhtarlarımız da bu takibi yapacak ve mahallelerimizde salgınla mücadele için mahalle denetim komisyonu oluşturuyoruz. Her kaymakamlığımız her mahalle bazında denetim komisyonlarını hayata geçirmiş durumda. Ayrıca yine İçişleri Bakanlığımızın bir talimatı olarak valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde salgın denetim merkezleri kuruluyor. Bu merkezler tamamen bir yazılıma dayalı olarak bütün denetim faaliyetlerini düzenli ve sistemli olarak kaydedecek, bütün süreci takip altında tutmaya yarayacak çok şeni bir sistem. Bunu da inşallah bu hafta içinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cenazeler kolluk birimlerince takip edilecek"

Her cenaze ve definin kolluk birimlerince takip edileceğini de hatırlatan Vali Şıldak, "Bir başka uyguladığımız önemli yenilik cenazeler konusundadır. Bütün cenazelerin imamlarımız vasıtasıyla; mahallesindeki, camisindeki cenaze olayını imamın kolluk birimimize ilçe müftülerimiz vasıtasıyla bildirmesi suretiyle bütün cenaze faaliyetlerinin; defin ve diğer hususlarını kontrol altında tutuyoruz. Her cenazeye, her düğüne ve bütün toplu olaylara kolluk personelimizin bizzat gidip denetim yapmasını sağlıyoruz" dedi.

"Esnafımıza da bazı sorumluluklar getirdik"

Yoğun kalabalık yaşanan plajlarda seyyar olarak satışı yapılan ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, "Bugün İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nda karara bağladığımız bir başka husus ise yoğunluk yaşanan; bilhassa plajlarda, tatil beldelerinde, parklarda, piknik alanlarında, yoğun cadde ve meydanlarda başta seyyar olarak satılan kuruyemiş, midye, dondurma, mısır gibi gıda maddelerinin satıldığı noktalar ya da sabit dondurmacılarda oluşan kuyruklarda sosyal mesafenin ne yazık ki zaman zaman kaybolduğunu görmekteyiz. Bu hususa ilişkin de bu işyerlerimize sorumluluk yüklüyoruz. Belediyelerimizle iş birliği yapıp zeminde bu işletmelerin sosyal mesafe kuralını hatırlatacak görseller, şeritler oluşturması yönünde de kendilerine tebligat yapacağız" diye konuştu.

"Uzun soluklu bir mücadeleden geçiyoruz"

Koronavirüsle mücadelenin topyekün olması gerektiğinin altını çizen Vali Hasan Şıldak toplantının son kısmında şunları paylaştı:

"Özetleyecek olursak; tedbirlerin topyekün mücadele kapsamında hükümetimizin talimatları, İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın genelgeleri kapsamında en sağlıklı ve en verimli bir şekilde sürdürülmesi konusundaki hassasiyetimiz üst seviyededir. Bütün kurumlarımız, Pandemi Kurulumuzun bütün üyeleri bugün itibariyle Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Üniversite rektörümüz, bütün kurum ve kuruluşlarımız karar birliğine varılmış olarak bu denetimlerin etkili bir şekilde sonuç verici şekilde devam ettirilmesine ve vatandaşlarımıza bütün mücadele konusunda duyarlılığın en üst seviyede olması gerektiği bir dönemden geçtiğimizin hatırlatılması noktasında fikir birliğine vardık. Öncelikle bütün Balıkesirli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle maske konusunda geldiğimiz aşamada büyük ilerleme kat ettiğimizi, kurallara uyma noktasında vatandaşlarımızdaki duyarlılığın yükseldiğini de belirtmek istiyorum. Bütün duyarlı vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Zira bu iş her bir vatandaşımızın bu mücadeleye destek vermesiyle kazanılacak psikolojik yönü olan, toplu hareket edilmesi gereken bir mücadele. Bu uzun soluklu bir mücadele. Gönül istiyor ki okullarımızı açabilelim, kimse vefat etmesin, kimse hatası yüzünden başkasına bir zarar getirmesin. Bütün duyarlılığımız insan ve toplum sağlığına yöneliktir. Hiçbir işletmemizin, esnafımızın zor şartlarda kalmasını, herhangi bir gelir kaybına uğramasını arzu etmiyoruz. Ancak ve ancak devletimizin talebi; alınmış olan kurallara topyekün olarak, her bir vatandaşımızın dikkat göstererek uyması suretiyle bu mücadeleyi başarmak ve salgından bira n önce kurtulmaya ilişkindir. Bütün süreçleri biz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Salgın hastalığın yayılım hızı, vaka sayıları, yoğun bakım hasta sayıları, denetim sonuçlarının gidişatı, bütün bunlara bakarak ülkemiz genelindeki tabloyu da izlemek suretiyle zaman zaman değerlendirmelerimi yapacağız ve gerekirse yeni tedbirler alacağız. Gönül istiyor ki Allah'tan temennimiz odur ki yeni tedbirlere ihtiyaç duymadan ilimizdeki bu süreci, bu tablo dahilinde devam ettirelim ve daha iyi noktalara, vaka sayılarımızı aşağıya çekmek suretiyle ulaşalım istiyoruz. Özellikle ben hem vatandaşlarımıza, hem işyeri sahiplerine, esnafımıza seslenmek istiyorum; bu mücadelede bir kişininbile fire vermesi, mücadeleye destek vermemesi olumsuz sonuçlanabiliyor. Öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki bir kişinin dikkatsizliği yüzünden 30-40 kişi hastalığa yakalanabiliyor ve hastalığa kimin, hangi bünyenin, nasıl tepki vereceğini biz kestiremiyoruz. Bu nedenle dikkatli olmaya, günlük hayatımızı gerçekten kontrollü olarak devam ettirmeye mecburuz. Tatil için ilimize gelen değerli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum; tatil elbette ki bazı rahatlamaları ve rahat olmayı gerektiren bir ortam olabilir. Ancak kontrollü bir tatil yapalım. Günlük hayatımızı kontrollü yapmak zorundaysak tatilimizi de kontrollü sürdürmek durumundayız. Sahil bölgelerinde, plajlardaki yoğunlaşma malum. Burada da özellikle mesafe ve maske kuralının çok önemli olduğunu, hayat kurtardığını ifade etmek istiyorum.

Kaynak: İHA