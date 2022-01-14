Balıkesir'de özel öğrenciler idmanlara kaldıkları yerden devam ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, fiziksel durumu spora elverişli olan "Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi" öğrencileri salgın sebebiyle uzak kaldıkları sahalara döndü.

Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonunda basketbol başantrenörü Alper Altıoğlu gözetiminde haftada bir gün, iki buçuk saat süreyle yapılan çalışmaların ardından çalışmalarına kaldıkları yerden devam eden öğrencilerin hedefi ise milli takım.

Önümüzdeki süreçte milli takım seçmelerine katılmak ve ay yıldızlı formayı giymek isteyen öğrenciler, Ayvalıkgücü Basketbol Başantrenörü Alper Altıoğlu ve özel kurslar eğitim öğretmeni Emine Okyar gözetiminde haftada bir çalışmalara katılıyor.

Başantrenör Alper Altıoğlu, pandemi öncesi Ayvalık içinde ve fırsat bulduklarında özel turnuvalara, ayrıca olimpiyatlara katıldıklarını hatırlatarak, "Bundan sonra iki yılın açığını kapatmak için daha çok çalışıp, tekrar turnuva ve olimpiyatlarda yer almayı hedefliyoruz. Temel amacımız, özel çocukların spor yapması, sosyal ortamlarda daha çok bulunması. Onların eğlenmesi günlük hayata adapte olmalarına çalışıyoruz, yaş grubu yok." diye konuştu.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

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