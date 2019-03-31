Balıkesir'de Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Balıkesir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

Balıkesir'de sabah saat 08.00 itibariyle 3 bin 375 sandıkta başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sandık başkanı, yardımcıları ile görevliler tarafından sayılmaya başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA