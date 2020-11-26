Son dakika haber... BALIKESİR - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Meryem Tenekeci (29) idaresindeki 10 R 4672 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Altınoluk Mahallesi Antandros Antik Kenti yakınında aynı yönde seyreden Necati Erbağ'ın (43) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 5 metrelik yükseklikten sahile devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Meryem Tenekeci, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletten düşerek kafasını yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan Erbağ ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Erbağ'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik