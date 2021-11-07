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Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 10 YS 436 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Tütüncü'ye (50) çarptı. Kazada Aynur Tütüncü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinde görgü şahitleri bir anda yüksek bir ses duyduklarını ifade ederek "Minibüs bekliyorduk. Birden arabanın bir tanesi geldi. Güm diye bir ses çıktı. Ama arabanın önünde ben hiç kimseyi görmedim. İki saattir burada mahvoldum." dedi.

Olay yerine gelen nöbetçi savcı incelemesinden sonra Tütüncü'nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderileceği öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolu jandarmanın aldığı tedbirlerle kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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