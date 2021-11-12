Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi - Haberler
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Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

Nedim O. (54) idaresindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Karani Mimsar (71) ve torunu Arda Aref'e (15) çarptı.

Dede ve torunu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Mimsar ve torunu Aref'in cenazeleri Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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