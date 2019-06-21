Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına uçarak takla attı.

Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına uçarak takla attı. Kazada 2 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, 16: 00 sıralarında Sarımsaklı yolu üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 59 ZR 605 plakalı otomobil bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyeti kaybederek yol kenarında çıktıktan sonra takla atarak durdu. Ucuz atlatılan kazada, araç sürücüsü M.Ö. ve ile S.O. isimli kişiler, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracı gören vatandaşlar, yaralıların bu kazayı hafif şekilde atlatmalarını büyük bir şans olarak değerlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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