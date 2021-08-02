Balıkesir'de otomobil, sulama tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Balıkesir'de otomobil, sulama tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de otomobil, sulama tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'de sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada bir kişi de yaralandı.

Balıkesir'de sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada bir kişi de yaralandı.

Selma Ö. (60) idaresindeki 48 UA 216 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul kara yolu Yeniköy Mahallesi 195. kilometrede sulama yapan Arif I. yönetimindeki 63 LK 002 plakalı tankere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Selma Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Selma Ö'nün cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan Sevgi Ö. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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