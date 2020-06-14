Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü (2)
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Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

14.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:07

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Araçta bulunan 6 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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