Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.M. idaresindeki 10 V 3327 plakalı traktör, Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı mevkisinde, A.G. yönetimindeki 34 ZG 3232 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya