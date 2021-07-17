Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.M. idaresindeki 10 V 3327 plakalı traktör, Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı mevkisinde, A.G. yönetimindeki 34 ZG 3232 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 19:13:02. #1.14#

title