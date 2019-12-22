Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

22.12.2019 03:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 03:40
Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

'in ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit G. idaresindeki 10 V 5977 otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı 10 ABP 731 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada Ümit G, Mirfak Y, Bayram Y, Ali B. ile Tolga T. yaralandı.

Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit G. ve Mirfak Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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