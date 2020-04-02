Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sezen Sakarya (53) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Altınova Sahil mevkisinde, Ç.V'nin (33) kullandığı 10 YD 073 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Sakarya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ç.V. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA