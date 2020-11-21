Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı

21.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:40
Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, tıra yol vermek isteyen otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, tıra yol vermek isteyen otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Keçidere Mahallesi'ndeki daralan bir sokakta tıra yol vermek isteyen Yusuf K. idaresindeki otomobil geri geri giderken evin bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Yusuf K. ile yanındaki Fazilet ve Esma Nur K, sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

İlgili Haberler

Fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tadilat yapılan evde üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
Tadilat yapılan evde üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Alişan Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 21:44:49. #1.15#
title