Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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