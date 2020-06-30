Balıkesir'de otogarlar inşa edilip, yenileniyor
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Balıkesir'de otogarlar inşa edilip, yenileniyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenilenerek ihtiyaç duyulan alanlara yeniden inşa ediliyor.

Balıkesir'de otogarlar inşa edilip, yenileniyor
30.06.2020 21:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:31

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenilenerek ihtiyaç duyulan alanlara yeniden inşa ediliyor. Otogarı olmayan ilçelerde yol üzerinde indi-bindi yapan vatandaşların bu sorunu yeni yapılan ve yapılacak otogarlarla sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim döneminde verdiği sözleri hayata geçirmeye devam ediyor. Susurluk'a ve Bigadiç'e otogar sözü olan Başkan Yılmaz'ın talimatıyla, gerekli incelemeler yapılarak çalışmalar başlatıldı. Susurluk ve Bigadiç'in yanı sıra otogar ihtiyacı bulunan; Manyas'ta mevcut otogar baştan ayağa yenilenecek, Sarımsaklı'ya da yeni bir otogar inşa edilecek. Yine bu çalışmalar kapsamında Altınova'da atıl durumda olan otogarın yenileme çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca yolcu dinamiklerinin düzenli olmasını sağlamak amacıyla UKOME'den karar çıkarılarak bütün seyahat acenteleri ile köy garajlarının aynı yerde birleştirilmesi ve böylece dağınıklığın ortadan kaldırılması sağlandı.

ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAKBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şöyle konuştu:  

"İlk olarak Susurluk Otogarı'nda çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 15 yıldır atıl durumda bulunan otogarı modern bir şekilde restore ediyor. Eylül ayı içinde tamamlanması hedeflenen otogar civarında da geniş kapsamlı yol düzenlemeleri gerçekleştirilerek trafikteki sirkülasyonu düzene koyacak çalışmalar yapılıyor. Öte yandan 2 yıldır atıl durumda olan Altınova Otogarı'nda çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 dönüm alan içinde yer alan mevcut otogar binasını yenileyerek seyahat acenteleri ve bekleyen yolcular için alan oluşturdu. Çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarının da gerçekleştirildiği otogar, halkın hizmete açıldı. Susurluk ve Altınova otogarlarının tamamlanmasının ardından Bigadiç, Manyas ve Sarımsaklı'da da çalışmalar başlatılacak. Balıkesir genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını öncelik alarak çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 20 ilçede çalışmalarını devam ettirecek."


Kaynak: DHA

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