Balıkesir'de otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Orta Mahalle mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen 35 AUT 149 plakalı otobüse çarpan İ.S. idaresindeki 10 SH 466 plakalı otomobil takla atarak refüjde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerini çabalarıyla otomobilden çıkarılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri