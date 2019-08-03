Balıkesir'de otobüs yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi (3)
ŞOFÖRLER TUTUKLANDIBalıkesir'in İvrindi ilçesinde dün 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangının ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü Nihat Demir (48) ve ikinci şoförü Hüseyin Hakkıoğlu (41), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.
ŞOFÖRLER TUTUKLANDI
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangının ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü Nihat Demir (48) ve ikinci şoförü Hüseyin Hakkıoğlu (41), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
Kaynak: DHA
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