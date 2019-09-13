Balıkesir'de otluk yangını

Balıkesir'de otluk yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.

13.09.2019 23:28
Balıkesir'de otluk yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde Necmi Komili İlkokulunun yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 8 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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