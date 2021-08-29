Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki Kale mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çam ağaçlarının bulunduğu bölgede örtü yangını şeklinde yayılmaya başlayan alevlere ekipler müdahalede bulundu.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevleri büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mame Thiam Erol Bulut Arda Güler Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 18:46:57. #1.14#

title