Balıkesir'de orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Balıkesir'de orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Balıkesir'de il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Balıkesir'de il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz ve 2 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle mevsimsel ve insani faktörlere bağlı orman yangını riski göz önünde bulundurularak bazı kısıtlamaların getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının devam etmesi, kentteki geniş orman varlığı ve diğer hususlar değerlendirilerek tedbirlerin sürdürülmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

Buna göre, bütün orman alanlarına giriş ve çıkış yasağının, anız ve bitki örtüsü yakılmasının, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yakıcı madde kullanılmasının, il genelindeki bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklardaki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim'e kadar sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.

İl genelindeki bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri hava araçlarının uçurulmasının da süresiz yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Mesut Akusta Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:43:44. #1.15#

title