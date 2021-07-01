Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Müstecap Mahallesi yakınındaki bozuk meşe alanında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, bir hizmet aracı, bir dozer sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince su takviyesinde bulunulan çalışmalara havadan helikopterle destek sağlandı.

Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak