Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını
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Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

(Emrah Elmas - Fatma Talay/İHA)

Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını
Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını
Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını
Son dakika haberi... Balıkesir'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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