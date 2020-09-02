Balıkesir'de orman yangını
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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Balıkesir'de orman yangını
02.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:56

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kınık Mahallesi yakınlarında dere yatağındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 10 arazöz, su tankeri, dozer ve çok sayıda personelle müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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