Balıkesir'de orman yangını
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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

Balıkesir'de orman yangını
10.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:53

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Eyüpbükü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 3 dozer sevk edildi.

Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği yangına helikopterlerle müdahale edildi.

Havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin durduğu yangını söndürebilmek için ekipler, 8 arazöz ve 3 dozerle çalışmaya devam ediyor.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA

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