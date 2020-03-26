Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA