Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
26.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:41
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA