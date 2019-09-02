Balıkesir'de orman yangını

02.09.2019 20:10

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA