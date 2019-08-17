Balıkesir'de orman yangını

17.08.2019 21:57

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

Kazdağları bölgesi Kavaklar Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alana yıldırım isabet etti.

Ormanlık alanda çıkan yangını görenler, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangın söndürme helikopterinin müdahale edebildiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA