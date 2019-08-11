Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

11.08.2019 18:23
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Savaştepe ilçesinin doğu kısmında bulunan Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangı söndürme çalışmaları 3 helikopter, 18 Arazöz ve su tankeri, 50 personel ile havadan ve karadan sürdürülüyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilerden yangın yüzde 80 oranından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilk belirlemeler neticesinde 3 hektar alanın yandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
Balıkesir'de orman yangını
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