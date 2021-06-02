Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
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Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır

Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman Yangınlarıyla Mücadele hizmetlerinde görevli personele yönelik olarak düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimler; Edremit, Sındırgı, Bigadiç, Gönen, Bandırma, Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme Müdürlükleri ile devam edilerek tamamlandı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele hizmetlerinde görevli personele yönelik olarak düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimler; Edremit, Sındırgı, Bigadiç, Gönen, Bandırma, Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme Müdürlükleri ile devam edilerek tamamlandı.

Pandemi kurallarında Bölge Müdürü Birol Dündar'ın Başkanlığında gerçekleşen eğitim ve tatbikatlara Bölge Müdür Yardımcıları Nejdet Güdül, Aşkın Ozan Aydın, İbrahim Metin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat, İşletme Müdürleri ile İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalışan İşçiler katıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından; olası yangınlarda nasıl davranılacağı, yangın ekipmanlarının neler olduğu nasıl kullanılacağı, yangın organizasyonunun nasıl işlediği konularında teorik eğitim verildi.

Makine Mühendisi İhsan Erol tarafından; arozöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarından oluşan yangın söndürme araçlarının ve üzerindeki su pompalarının teknik özellikleri, kullanma şekilleri ve orman yangınlarına müdahale şekilleri konusunda tatbiki ve uygulamalı bilgiler verildi.

Bölge Müdürü Birol Dündar konuşmalarında; Yangın esnasında kullanacağınız kişisel donanım ve ekipmanlarınızı arozöz de iken şoför haricindekiler üzerinize giyin ve boynunuza takın, yangın yerinde giymekle ve takmakla vakit kaybı yaşamayın, koruyucu ekipmanlarınızı, kıyafetlerinizi kullanmaktan imtina etmeyin, bunlar sizlerin can güvenliğinizi sağlayacak olup yangından koruduğu gibi iki duman arasında kaldığınızda boğulmanızı engelliyor o yüzden bunları yangın esnasında kullanmak zorundasınız. Haberleşme araçlarınızın pillerini mutlaka önceden kontrol edin yangın yerinde haberleşmede sorunlar yaşamayın, Yangın-Cell'in tatbikini kendi aranızda yaparak en kısa sürede öğrenin, Araç telsizi ve mobil telsizlerinin kullanımını önceden antrenmanını talimini yapın. Yer ekiplerince tırmık ve şaplak ilk müdahalelerde çok önemlidir, hortumu çekene kadar tırmık ve şaplak ile müdahale edildiğinde çok büyüyebilecek yangınları olduğu yerde sonlandırabiliyoruz. Ekipte boş kaldığınız zamanlarda gerçek yangın esnasında yapılacak çalışmaların antrenmanlarını yaparak elinizi ve kendinizi hızlandırmayı hedefleyin. Yangın sadece yangın söndürme ekibinin yangını değil hepimizin yangınıdır" dedi.

Akabinde karaçaltıların olduğu bozuk sahalarda kontrollü olarak ateş yakılarak ekiplerin gerçek yangın esnasında neler yapabildikleri gözlemlendi, hataları gösterilerek yapılmaması için gerekenler anlatıldı, doğru müdahale yapanları Bölge Müdürü Dündar tarafından tebrik edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır
Balıkesir'de orman ekipleri mücadeleye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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